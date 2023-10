Oddenino su Milan Juve: «Gara della verità per i rossoneri. Il mio pronostico…». Le parole del giornalista de La Stampa

Giorno di Milan-Juve, big match della nona giornata di questo campionato di Serie A. Ai microfoni di Juventusnews24 ne ha così parlato il giornalista de La Stampa Gianluca Oddenino.

SU MILAN -JUVE – «Sensazioni di una gara della verità per il Milan, che vuole mantenere il primo posto, ma anche per la Juve, che vuole capire a che livello è in questo percorso di crescita. Proprio per questo secondo me stavolta non c’è soltanto il profumo dell’alta classifica».

PRONOSTICO – «Partita da tripla, può succedere davvero di tutto: il Milan mi sembra più avvantaggiato per una questione ambientale, però è anche senza portieri e senza Theo. Poi alla Juve sostanzialmente mancherà Chiesa e a centrocampo la coperta è corta».

