Nuovo stadio Milan, il RETROSCENA su Chiaravalle AGITA i tifosi rossoneri! Mossa POLITICA? Ultime

Nuovo stadio Milan, il retroscena su Chiaravalle possibile sito Unesco agita i tifosi rossoneri: clamoroso aneddoto

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, emerge un clamoroso retroscena in merito alla costruzione del nuovo stadio del Milan a San Donato:

PAROLE – «Chiaravalle sogna da sito Unesco: parte l’Iter. Ma lo stadio del Milan a San Donato è un ostacolo. Palazzo Marino stanzia 36mila euro al Municipio 5 per far partire l’analisi della candidatura. L’impianto del Diavolo è in contrasto con questo progetto. L’idea di candidare il borgo come sito Unesco risale a dieci anni fa, quando ancora non c’era il progetto di stadio del Milan. Da dieci anni ad oggi, però, nessuno aveva mai fatto un passo avanti concreto verso la candidatura ufficiale di Chiaravalle come sito Unesco. Ora, invece, quel passo avanti è stato fatto e potrebbe cogliere in contropiede il progetto rossonero di nuovo stadio a San Donato. Anche perché i confini dell’area da considerare patrimonio Unesco potrebbe lambire o persino includere l’area dello stadio del Diavolo. Il progetto definitivo sulla candidatura svelerà i confini esatti».