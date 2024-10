Nuovo stadio Milan, il Tribunale dà ragione ai rossoneri: respinto il ricorso del WWF per la costruzione dell’impianto a San Donato

Nuovo stadio Milan, il Tribunale dà ragione ai rossoneri: e respinge il ricorso del WWF per la costruzione dell’impianto a San Donato. Ultime

Il Tribunale Civile di Milano ha respinto il ricorso che il WWF aveva presentato contro la costruzione del nuovo stadio del Milan a San Donato Milanese.

A riportarlo è Calcio e Finanza spiegando che la decisione è arrivata perché sono stati ritenuti insussistenti i presupposti per disporre qualunque genere di accertamento tecnico su quanto richiesto dall’associazione. Tutto era partito dall’istanza presentata ad inizio mese contro Sportlifecity, società controllata dal Milan che è proprietaria dell’area su cui si dovrebbe realizzare il nuovo impianto. Il tema principale era legato all’area verde della zona e se questa, come chiedeva il WWF, potesse essere considerata come zona umida sede di biodiversità. A convincere il giudice è stata la tesi dei legali di Sportlifecity, secondo cui non si tratta di bosco con interesse naturalistico.