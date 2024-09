Nuovo stadio Milan, oggi INCONTRO DECISIVO in Comune: ecco chi ci sarà e le OPZIONI sul tavolo

Oggi incontro decisivo sul nuovo stadio del Milan a Palazzo Marino. Ecco chi parteciperà e le opzioni sul tavolo

Come scrive TuttoSport, oggi alle 11 a Palazzo Marino è in programma un decisivo meeting sullo studio di fattibilità del progetto di ristrutturazione dello stadio di San Siro proposto da WeBuild. Presenti oltre al Sindaco, e mediatore del dibattito, Beppe Sala, anche il presidente del Milan Paolo Scaroni e l’amministratore delegato dell’Inter Alessandro Antonello.

Diverse le ipotesi sul tavolo: si va dalla concessione di San Siro per 90 anni alla vendita completa dell’impianto alle due società Quel che è certo è che il preventivo formulato da WeBuild risulta eccessivamente alto per entrambi i club. Motivo per cui non sono tramontate le piste che portano a Rozzano e San Donato. Sempre in coabitazione, si intende.