Nuovo stadio Milan, Cardinale scende in campo! Volontà precisa, quello scenario non è più tollerabile

Nuovo stadio Milan, Gerry Cardinale vuole accelerare ad inizio del 2025: non sono ammessi più rallentamenti da parte del numero uno di RedBird

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, Gerry Cardinale, numero uno di RedBird e patron del Milan, vuole accelerare per quanto riguarda il progetto del nuovo stadio rossonero.

Il 2025 deve anche essere l’anno per far decollare in modo chiaro e definitivo il progetto nuovo stadio, vitale per garantire ricavi extra in futuro. I prossimi mesi saranno cruciali per definire il tutto, perché anche qui Cardinale non ammette più rallentamenti.