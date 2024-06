Nuovo stadio Milan: APPROVATA la delibera per la costruzione a San Donato, tutti i DETTAGLI

La giunta comunale ha approvato la delibera per la costruzione del nuovo stadio del Milan a San Donato. Tutti i dettagli

Nuovo importante capitolo per quanto riguarda il nuovo stadio Milan. La Regione Lombardia ha approvato oggi, su proposta del presidente Attilio Fontana, con il concerto degli assessori Massimo Sertori, Claudia Maria Terzi, Gianluca Comazzi e Franco Lucente, la delibera che prevede l’adesione all’Accordo di Programma, promosso dal Comune di San Donato Milanese, rispetto al quale ha già aderito il Gruppo Ferrovie dello Stato.

L’accordo di programma è finalizzato alla realizzazione della proposta di variante al P.I.I. in località San Francesco a San Donato Milanese che prevede la realizzazione del nuovo stadio del Milan. L’intero intervento è totalmente a carico del privato proponente e non presenta alcun onere finanziario per Regione Lombardia. Nella delibera si delega l’assessore agli Enti Locali, Montagna, Risorse Energetiche, Utilizzo Risorsa Idrica, Massimo Sertori, a presiedere le sedute del Comitato per l’Accordo.