Nuovo allenatore Roma: c’è un ex Milan tra i candidati dopo l’esonero di Juric. La lista dei nomi successori del tecnico croato

Nella lista dei candidati come nuovo allenatore della Roma ufficializzato oggi dopo la sconfitta in casa col Bologna c’è anche un ex allenatore Milan.

Allegri, infatti, è un allenatore quotato come successore del tecnico croato, anche se al momento sembra orientato a dire no. Gli altri nomi sono Mancini (che ha negato contatti con la spcietà giallorossa), Lampard, Potter, Terzic ma anche Mazzarri, Garcia, Aquilani (ex giocatore rossonero) e Ranieri.