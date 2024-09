Nuovo allenatore Milan, c'è stata una TELEFONATA

Nuovo allenatore Milan, continuano i contatti con i possibili candidati: adesso in lista anche un nome nuovo

Come riporta sul proprio canale X il giornalista Antonio Vitiello, il Milan sta tenendo contatti con Terzic, ex Borussia, con cui ci sarebbe stata anche una telefonata per aprire un contatto diretto.

C’è, però, anche un nome nuovo che si aggiunge a quelli di Terzi e di Maurio Sarri. Ci sarebbero stati dei contatti anche con l’ex tecnico di Psg e Chelsea, Tuchel. Per il 51enne l’ultima esperienza è stata poco positiva con il Bayern Monaco.