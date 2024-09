Nuovo allenatore Milan, Sarri in POLE ma resistono DUE alternative: ecco QUALI

Nuovo allenatore Milan, Maurizio Sarri è in pole in caso di esonero di Paulo Fonseca ma resistono due alternative: ecco quali

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, il nome di Maurizio Sarri resta in pole in casa Milan in caso di prematuro esonero di Paulo Fonseca post derby, ipotesi concreta soprattutto in caso di sconfitta.

Tuttavia il nome dell’ex Lazio non è l’unico sui taccuini della dirigenza rossonera: resistono forti anche le candidature di Allegri, con Furlani in prima linea, e quello di Tudor, sponsorizzato in particolare da Ibrahimovic.