Nuovo allenatore Milan, il RETROSCENA GELA i tifosi! Estate CONTROVERSA, ecco chi ha scelto Fonseca. E Ibrahimovic...

Nuovo allenatore Milan, il retroscena gela i tifosi: Fonseca scelto da Furlani, Moncada spingeva per Lopetegui. E Ibrahimovic…

Importante retroscena svelato dalla Gazzetta dello Sport sull’arrivo di Paulo Fonseca al Milan:

PAROLE – «Su Fonseca c’era gradimento di base di Moncada, che comunque aveva scelto Lopetegui, e la decisione su di lui è stata presa da Furlani, molto coinvolto sul mercato. Ibra ha avallato la decisione, ma non è stato in prima fila. Ibrahimovic a metà agosto e pochi giorni fa ha parlato alla squadra. Prima dell’esordio in A, ha replicato a distanza al suo tecnico in conferenza stampa. Fonseca non ha gradito».