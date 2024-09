Nuovo allenatore Milan, Pistocchi SGANCIA la bomba! TRE i nomi sul taccuino, LUI è avanti a tutti

Nuovo allenatore Milan, Maurizio Pistocchi, noto giornalista, ha commentato la situazione relativa alla panchina rossonera

Intervenuto sul proprio profilo di X, Maurizio Pistocchi ha dichiarato:

PAROLE – «Sembra che per la probabile successione di Fonseca al Milan ci siano attualmente tre (3) candidati: in pole Allegri, considerato il più adatto per restituire alla squadra solidità difensiva, ben visto da Scaroni ma molto costoso, e per questo sgradito alla proprietà Sarri considerato il più adatto alla rosa rossonera: giocherebbe con il 4:3:3 che tutti ( anche parecchi calciatori) preferiscono al 4:2:3:1, e costa meno di Max E, sorpresa, Tudor , il preferito dal Boss dei Boss, che con la difesa a tre farebbe tornare il Milan ai tempi di Zaccheroni e che costa meno di tutti. La cosa che mi lascia perplesso è che hanno idee calcistiche completamente differenti».