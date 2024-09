Nuovo allenatore Milan, GUERRA Furlani-Ibrahimovic! Tre i nomi sul piatto, è LUI il preferito dell’AD

Nuovo allenatore Milan, guerra interna Furlani-Ibrahimovic: il CEO spinge per Max Allegri, Ibrahimovic vuole Tudor

Come riferito da Repubblica, c’è una guerra interna al Milan per la scelta del successore di Paulo Fonseca.

La guerra di potere tra dirigenti dietro la scelta del sostituto di Fonseca. Al momento in pole c’è Maurizio Sarri che conosce bene Loftus-Cheek e Morata. Ma Sarri non è un aggiustatore e non può garantire una svolta immediata. Punto a favore, lo stipendio da circa 3 milioni di euro. Per questo Ibrahimovic insiste su Tudor, che però predilige la difesa 3. E poi c’è Max Allegri, in piena corsa. L’ex #Juve però non è il preferito di Zlatan ma Furlani ci pensa eccome.