Nuovo allenatore Milan, Criscitiello svela: «Doveva arrivare lui, era una cosa scritta. La dirigenza non si è accorta di questa cosa»

Nuovo allenatore Milan, Michele Criscitiello, noto giornalista, ha fatto una clamorosa rivelazione sulla panchina rossonera

PAROLE – «La dirigenza non si è resa conto che il percorso in rossonero di alcuni calciatori è strafinito. Poi ti fanno la partita con l’Inter e col Real, ma perché sono forti. Ma non hanno più voglia di giocare contro Cagliari, Parma… Questi calciatori dovevano andare via. O al massimo prendevi un allenatore alla Conte, che ti risveglia pure i morti. Ma tu questo non l’hai fatto e hai preso Fonseca che è un allenatore pacato e tranquillo, con dei calciatori che fanno quello che vogliono dal lunedì alla domenica. De Zerbi doveva andare al Milan. Punto. Era una roba scritta».