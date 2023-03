Nuova Partnership Milan, Casillo: «Promuoviamo questo»

Pasquale Casillo, Presidente e A.D. di Casillo Partecipazioni S.p.a., ha commentato ai canali ufficiali rossoneri la partnership con il Milan

«La partnership con AC Milan ci permetterà di promuovere il nostro nuovo modo di concepire il mercato degli sfarinati e la molitura. Farine e semole sono per noi le radici della dieta mediterranea, che è anche cultura culinaria quando si fonda sulla qualità e la salubrità delle materie prime. Per noi gli sfarinati, come lo sport, hanno una funzione specifica: essere pilastri del benessere delle persone e del pianeta»