Nico Paz Milan, la rivelazione: «Lo vedrei in una big, sarebbe ideale in questa squadra».

Il giornalista di AS Jorge Garcia ha parlato di Nico Paz, calciatore del Como e obiettivo del calciomercato Milan. Ecco la rivelazione a Calciomercato.it.

NICO PAZ – «Se parliamo di caratteristiche del giocatore e delle rose delle squadre top in Serie A, sarebbe l’ideale per la Juventus. I bianconeri hanno bisogno di quella qualità per giocare tra le linee. Contro il Lecce mancavano loro quelle caratteristiche. C’è Conceicao, c’è Yildiz, ma è una squadra un po’ ‘ferma’, con poco collegamento tra centrocampo e attacco. L’Inter invece ha già giocatori di quel tipo, ha una rosa molto più completa. Il Real Madrid ha mantenuto il controllo del giocatore, ma è difficile pensare che possa trovare spazio il prossimo anno a Madrid. Io credo che lui voglia continuare a giocare, magari in un top club in Italia».