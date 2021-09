Niang torna in Francia? L’attaccante vuole rilanciarsi con Petkovic. Ultime

L’ex attaccante del Milan M’Baye Niang, dopo l’esperianza all’Al Hilal, vuole provare a rilanciarsi in Francia sottola guida di Petkovic

Non è andata bene l’esperienza in prestito di M’Baye Niang con l’Al Hilal. L’ex attaccante del Milan, ancora di proprietà del Rennes, è atteso a Bordeaux per provare una nuova esperienza in Ligue 1.

Niang vuole provare a rilanciarsi in patria sotto la guida di Petkovic, il trasferimento potrà, però, definirsi solo in caso di risoluzione contrattuale con il Rennes. Le prossime ore saranno decisive.