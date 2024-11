Nesta lascia qualche indizio di formazione: «Le due punte? Dobbiamo coprire a centrocampo, lì abbiamo problemi»

Conferenza stampa Nesta: il tecnico ha presentato la sfida di domani sera tra Monza e Milan. Le parole dell’ex difensore rossonero

Alessandro Nesta, tecnico del Monza, ha presentato in conferenza stampa la sfida di domani contro il Milan. Le sue dichiarazioni riprese da TMW:

PAROLE – «In questo momento il Monza ha problemi a centrocampo, e credo che per giocare a due in attacco abbiamo bisogno di un numero più ampio a centrocampo. Se metti avanti ti manca qualcosa dietro, la coperta è corta. Comunque Maric e Djuric li vedrei bene insieme. In generale chi va forte gioca. Se un giocatore è sempre sicuro di giocare magari inconsciamente può anche calare. L’altro giorno Vignato ha fatto una gran partita, e chi se l’aspettava? Dobbiamo cercare di creare la giusta competizione tra i giocatori».