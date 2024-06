Nelson Diogo Duarte Milan: CHI E’ il match analyst portato da Fonseca a Milanello. Identikit, storia e carriera del membro dello staff

Come riportato da A Bola, Paulo Fonseca porterà con sé al Milan un nuovo membro per il suo staff, ossia il match analyst Nélson Diogo Duarte, negli ultimi anni in Portogallo all’Estoril con Vasco Seabra.

Fonseca ha spinto con decisione per averlo a Milanello: Duarte ha 32 anni e in carriera dal 2018 al 2020 ha fatto parte dello staff di Sergio Conceiçao al Porto, mentre negli anni successivi ha fatto parte degli staff del Boavista, del Marítimo e come detto dell’Estoril.