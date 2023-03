Nazionali Milan: rossoneri in campo dal 23 marzo, le date

Il campionato è fermo per la sosta Nazionali con i match di qualificazione a Euro 2024 e non solo. Ecco i giocatori del Milan impegnati

Il campionato è fermo per la sosta Nazionali con i match di qualificazione a Euro 2024 e non solo. Ecco i giocatori del Milan impegnati e le date in cui scenderanno in campo:

Sandro Tonali (Italia)

23 marzo 2023: Italia-Inghilterra, Napoli – Qual. EURO 2024

26 marzo 2023: Malta-Italia, Ta’ Qali – Qual. EURO 2024

Charles De Ketelaere e Alexis Saelemaekers (Belgio)

24 marzo 2023: Svezia-Belgio, Solna – Qual. EURO 2024

28 marzo 2023: Germania-Belgio, Colonia – Amichevole

Olivier Giroud, Theo Hernández e Mike Maignan (Francia)

24 marzo 2023: Francia-Paesi Bassi, Parigi – Qual. EURO 2024

27 marzo 2023: Irlanda-Francia, Dublino – Qual. EURO 2024

Rafael Leão (Portogallo)

23 marzo 2023: Portogallo-Liechtenstein, Lisbona – Qual. EURO 2024

26 marzo 2023: Lussemburgo-Portogallo, Lussemburgo – Qual. EURO 2024

Zlatan Ibrahimović (Svezia)

24 marzo 2023: Svezia-Belgio, Solna – Qual. EURO 2024

27 marzo 2023: Svezia-Azerbaigian, Solna – Qual. EURO 2024

Simon Kjær (Danimarca)

23 marzo 2023: Danimarca-Finlandia, Copenhagen – Qual. EURO 2024

26 marzo 2023: Kazakistan-Danimarca, Astana – Qual. EURO 2024

Rade Krunić (Bosnia)

23 marzo 2023: Bosnia-Islanda, Zenica – Qual. EURO 2024

26 marzo 2023: Slovacchia-Bosnia, Bratislava – Qual. EURO 2024

Malick Thiaw (Germania)

25 marzo 2023: Germania-Perù, Magonza – Amichevole

28 marzo 2023: Germania-Belgio, Colonia – Amichevole

Sergiño Dest (Stati Uniti)

24 marzo 2023: Grenada-USA, Grenada – CONCACAF Nations League

28 marzo 2023: USA-El Salvador, Orlando – CONCACAF Nations League

Ismaël Bennacer (Algeria)

23 marzo 2023: Algeria-Niger, Algeri – Qual. CAN 2024

27 marzo 2023: Niger-Algeria, Tunisi – Qual. CAN 2024

Devis Vásquez (Colombia)

24 marzo 2023: Corea del Sud-Colombia, Ulsan – Amichevole

28 marzo 2023: Giappone-Colombia, Ulsan – Amichevole

Aster Vranckx (Belgio Under 21)

24 marzo 2023: Repubblica Ceca-Belgio, Pinatar – Amichevole

27 marzo 2023: Giappone-Belgio, Pinatar – Amichevole

Pierre Kalulu (Francia Under 21)