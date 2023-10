Nazionali Milan: Kjaer passa con il brivido, la Francia convince. Tutte le prestazioni dei rossoneri

Sono terminati gli impegni giornalieri per i giocatori del Milan. La Francia ha vinto l’amichevole contro la Scozia per 4-1: 90 minuti per Maignan e Theo Hernandez e 62′ per Giroud.

Vince anche la Danimarca di Kjaer per 2-1 contro il San Marino che è restato in campo tutti i 90 minuti.