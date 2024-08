Nasti Milan, Marino lo CONSIGLIA: «Chi lo prende farà un AFFARE. Meriterebbe una chance in Serie A!». Le dichiarazioni

Pasquale Marino è intervenuto ai microfoni di TuttoB per analizzare il futuro del rossonero Nasti in spolvero nella tournée americana.

PAROLE – «Nasti è un gran bel giocatore. Si impegna molto, ha carattere e cattiveria agonistica. Recentemente è salito alla ribalta per il gol realizzato con il Milan contro il Manchester City di Guardiola. Ma già l’anno scorso a Bari si è ben comportato, realizzando 7 gol in un momento difficile per la squadra; ha fatto qualcosa di importante. Di sicuro chi lo prende fa un affare, ammesso che il Milan decida di prestarlo in B. Lui però è un ambizioso e meriterebbe una chance in Serie A».