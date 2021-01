Napoli-Spezia 4-2: si completa il quadro delle semifinali di Coppa Italia

Napoli-Spezia è terminata 4-2: la squadra di Gattuso raggiunge le semifinali di Coppa Italia per la seconda stagione consecutiva

Il Napoli ha sconfitto per 4-2 lo Spezia allo stadio Diego Armando Maradona. Dopo un primo tempo praticamente dominato, lo Spezia ha tentato la rimonta nella ripresa riuscendoci solo a metà.

GRANDE REAZIONE – Nel primo tempo segnano Koulibaly (5′), Lozano (20′), Politano (30′) e Elmas (40′). Partita dunque in ghiaccio che lo Spezia prova a riaprire la contesa con le reti di Gyasi (71′) e Acampora (73′) ma non c’è più tempo. I partenopei raggiungono l’Atalanta in semifinale, la vincente affronterà in finale una tra Juventus e Inter, avversarie della seconda semifinale.