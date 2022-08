Il difensore del Napoli Amir Rrahmani ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli nella trasmissione Radio Goal: sfida al Milan per lo scudetto

Intervenuto a Radio Kiss Kiss, Rrahmani, difensore del Napoli, ha parlato così dello scudetto:

SCUDETTO – «Sarà come l’anno scorso, dobbiamo giocare partita per partita. Speriamo che alla fine di stare lì davanti e lottare per lo scudetto»

