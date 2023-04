Orsi: «Napoli Milan, i rossoneri devono assolutamente...»

Nando Orsi, ex portiere e noto commentatore, ha parlato della sfida di questa sera tra Napoli e Milan: le sue dichiarazioni

Ospite a Sky, Nando Orsi ha parlato così di Napoli-Milan. Le sue dichiarazioni:

«La gara è molto importante per il Milan, che deve assolutamente vincere per non perdere contatto con le prime posizioni. Sarà una partita che senza Osimhen ha una valenza e con ne avrebbe avuta un’altra. Il Napoli non farà calcoli, il Milan dovrà adattarsi perché ha tante assenze in difesa».