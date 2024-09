Nainggolan CONFESSA: «Trasferimento ALL’INTER? La mia tristezza era per…». Le parole del centrocampista belga

Intervenuto come ospite del podcast Gurulandia, Radja Nainggolan, vecchio avversario del Milan in campionato, ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni sul suo trasferimento all’Inter e sul calcio moderno. Di seguito le sue parole.

SUL CALCIO DI OGGI – «Non potrei mai essere un giocatore casa-campo, sarei ipocrita. Il calcio di adesso sembra così, ma se sapessi cosa fanno i calciatori non diresti così. Io per esempio camminavo con la sigaretta in bocca perché tanto la gente sapeva che fumavo ma in uno spogliatoio ci possono essere 15 fumatori ma fuori non esce. Io non mi vergognavo di chi ero e di chi sono».

TRISTEZZA – «Forse la mia tristezza di essere andato via da Roma era talmente grande che l’approccio all’Inter è stato un po’ mal compreso. Mi chiesero una volta se fossi felice di essere all’Inter e io risposi che ero contento ma che se mi avessero chiesto se fossi più triste di essere andato via dalla Roma avrei detto di sì».