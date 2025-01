Musah in zona mista: «Il lavoro non è finito, a Zagabria dobbiamo fare questa cosa»

Musah, centrocampista del Milan, ha commentato nel post-partita la vittoria ottenuta in Champions League contro il Girona

Intervenuto in zona mista dopo Milan–Girona, Yunus Musah, centrocampista dei rossoneri, ha dichiarato:

PAROLE – «Ci siamo messi in una posizione molto bella adesso per qualificarci alla prossima fase. Ma non è ancora finita, dobbiamo andare a Zagabria e finire il lavoro. Avevo la sensazione che i tifosi fossero con noi, ci hanno spinto tanto. Quando arrivavamo in porta loro erano molto carichi e questa energia era bellissima. Alla fine abbiamo spinto ed è arrivato il gol».