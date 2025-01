Musah Milan, scocca la sua ora in finale contro l’Inter? Conceicao ha un piano. Cosa filtra riguardo l’impiego da titolare dell’americano

Musah, decisivo per la vittoria del Milan contro la Juve nella semifinale di Supercoppa Italiana, potrebbe giocare da titolare domani contro l’Inter in finale.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, vista la probabile assenza di Leao almeno dall’inizio,, Conceicao ha un piano: utilizzare il giocatore americano per attaccare gli spazi creati da Pulisic e in chiusura su Dimarco. In panchina contro l’Inter andrebbe Bennacer.