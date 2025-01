Musah a Sky: «I tifosi sono sempre con noi. Ruolo? Per me non è un problema»

Condividi via email

Musah ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport. Queste le parole del centrocampista alla viglia di Milan Girona

Yunus Musah, alla viglia di Milan–Girona, match valevole per la settima giornata del girone di Champions League, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport.

SU MILAN-GIRONA – «Abbiamo vinto quattro partite, ora vogliamo la quinta per arrivare il più in alto possibile. I tifosi sono sempre con noi, ci danno grande supporto. Domani saranno ancora al nostro fianco e sarà difficile per il Verona».

SUL RUOLO – «Per me giocare è un piacere, non mi interessa il ruolo in cui vengo schierato. Voglio solo dare una mano alla squadra con le mie caratteristiche».