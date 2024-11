Musah Milan, Bargiggia lo esalta: «La miglior partita, ora Fonseca...»

Musah Milan, Bargiggia in esclusiva per la nostra redazione ha commentato la prestazione del centrocampista nella vittoria del Milan di ieri

Paolo Bargiggia, noto esperto di calciomercato e opinionista, ha rilasciato un’intervista in esclusiva alla nostra redazione di commento alla vittoria del Milan contro il Real Madrid in Champions League. Di seguito le sue parole.

Musah è stato probabilmente l’uomo che ha scombinato i piani del Real: può essere lui il calciatore capace di dare equilibrio al Milan anche nel lungo periodo?

BARGIGGIA – «Ha fatto la miglior partita da quando veste la maglia del Milan. Non so se dopo il match di ieri sera Fonseca voglia ridimensionare tatticamente la squadra: se deve provare ad aggiungere un difensore/centrocampista per aver maggiore forza muscolare è una cosa che può prendere in considerazione. Fonseca crede molto nelle proprie idee: è simile a Thiago Motta ma con maggior equilibrio di gioco».