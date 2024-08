Musah CONFESSA: «Copa America? Sento di non aver inciso quanto avrei dovuto, dispiace..»

Yunus Musah, centrocampista del Milan, ha concesso una lunga intervista a The Athletic. Queste tutte le sue dichiarazioni

Le parole di Yunus Musah, centrocampista del Milan, in una lunga intervista a The Athletic. Queste tutte le sue dichiarazioni sulla Copa America:

COPA AMERICA – «Abbiamo imparato molte cose, sia a livello personale che collettivo. Ad esempio la gestione delle partite. Non ho avuto un ruolo importante in questa Copa America, ma quando si è presentata l’occasione non credo di aver inciso quanto avrei dovuto. Non ti capitano spesso queste occasioni, quindi devi incidere quando ti capitano. Devo impararlo. Dal punto di vista della squadra, bisogna solo assicurarsi di fare attenzione in partite come quella con la Bolivia e quella con Panama, contro avversari contro cui bisogna vincere»

CT ESONERATO – «È stata dura vedere Gregg andarsene. È stato il manager che mi ha portato qui. Un grande manager, una grande persona. È stato molto triste vederlo. Speriamo che il prossimo manager sia bravo come Greg e ci aiuti a fare grandi cose»