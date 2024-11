Musah a Dazn: «Sono carichissimo. La mia posizione in campo? Dipenderà da questa cosa»

Musah, giocatore del Milan, ha parlato nell’immediato pre-partita della gara contro la Juventus: le sue dichiarazioni rilasciate a DAZN

Intervenuto a DAZN prima di dell’inizio del match tra il Milan e la Juventus, Yunus Musah ha dichiarato:

PAROLE – «Sono molto carico per questa partita. Giocatori della mia Nazionale? Non vedo l’ora! Sarà molto bello. Per quanto riguarda la mia posizione tattica cerco sempre di aiutare in difesa, molto dipenderà dalla posizione di Cambiaso. Sono davvero felice di essere in campo».