Amrabat Milan, Mpasinkatu SICURO: «QUESTA potrebbe essere la soluzione ideale». Le parole sul centrocampista marocchino

Stanno per scadere i tempi per il Manchester United per riscattare Sofyan Amrabat, obiettivo del Milan per il centrocampo, dalla Fiorentina alle cifre concordate la scorsa estate. A fare il punto sulla situazione ci ha pensato direttore sportivo Malu Mpasinkatuai microfoni di Radio FirenzeViola:

PAROLE – «Amrabat in condizione è un giocatore importante per la Fiorentina. Però se lui mentalmente non sente di avere più stimoli, meglio trovare altre soluzioni. Il contratto ce l’ha ed è giusto rispettarlo, detto questo se le parti trovano un’altra via d’uscita forse è meglio per tutti»