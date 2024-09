Moviola Milan Liverpool: gli episodi dubbi del match

Moviola Milan-Liverpool: ecco gli episodi dubbi della partita, valida per la prima giornata di Champions League 2024/25

Il Milan affronta il Liverpool, nel match valido per la prima giornata di Champions League 2024/25. Dirige l’incontro Eskas . Ecco la moviola del match, con tutti gli episodi discussi e spinosi analizzati nel dettaglio. MILAN LIVERPOOL LIVE

1′ Fischio d’inizio –

3′ – MILAN IN VANTAGGIO! Sponda di Morata in mezzo al campo per l’attaccante americano che entra in area e batte Alisson con un perfetto diagonale con il destro che si insacca all’angolino.

22′ – Ammonito Calabria per un fallo su Gakpo

31′ – Soffre ora il Milan. Ammonito Fofana per un fallo da dietro su Salah

50′ – Termina il primo tempo, ospiti avanti

45′ – Comincia il secondo tempo

53′ – Esordio per Torriani