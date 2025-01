Moviola Como Milan: Manganiello promosso anche se quella decisione lascia dubbi. Il giudizio

Moviola Como Milan: l’arbitro Manganiello è stato promosso dai giornali odierni anche se restano dubbi sul primo gol dei rossoneri

Questo il giudizio del Corriere dello Sport sulla direzione di gara dell’arbitro Manganiello in Como–Milan:

PAROLE – «Ancora una gara positiva per Manganiello, in serie-sì prolungata, un’ottima notizia per Rocchi. Si perde, però, il fallo (Emerson Royal su Fadera) dal quale nasce l’angolo dell’1-1. Per il resto, prestazione sicura e concreta soprattutto dal punto di vista disciplinare, sul piano tecnico manca – come detto – qualche intervento. I suoi numeri: 28 falli fischiati e ben 7 gialli (c’erano tutti, però)».