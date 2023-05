Roma, l’attacco di Mourinho: le dure parole dopo l’Inter

José Mourinho, allenatore della Roma, ha commentato polemicamente la sconfitta dei giallorossi contro l’Inter: le sue parole

Ospite a DAZN dopo Roma-Inter, José Mourinho ha dichiarato:

No. Abbiamo giocato contro una squadra in semifinale di Champions. Abbiamo 5-6 giocatori stanchissimi perché giocano sempre come Mancini, Cristante, Pellegrini. Due-tre infortunati come Dybala. Poi ci sono i bambini. Quando sono arrivato Bove doveva andare alla Triestina mi pare e oggi ha fatto una grande partita. Al di là del risultato, oggi ho motivi per essere felice. Poi ci sono episodi nella partita che se la società vuole parlare parli, io non parlerò anche perché sono stato distrutto e attaccato a livello della mia etica e educazione. Però mi fa anche gioia perché una persona che è stata squalificata per 3 anni per scommesse che attacca la mia etica mi fa piacere