Triste notizia nel mondo del calcio: morto Carlo Porceddu, ex procuratore: aveva 85 anni. I dettagli storici sulla sua figura

Carlo Porceddu, ex procuratore, è morto oggi a Cagliari all’età di 85 anni.

Era avvocato e politico che ha collaborato per 47 anni con la FIGC come capo dell’Ufficio indagini e come procuratore generale e come dirigente della Nazionale Under 20.