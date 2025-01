Moretto sul mercato Milan, il Barcellona si muove per Rashford: queste le ultimissime! E c'entra Ansu Fati...

Moretto sul mercato Milan, il Barcellona si muove per Marcus Rashford: queste le ultimissime! E c’entra Ansu Fati…

Matteo Moretto spiega la situazione Rashford rispetto alla corsa tra Milan e Barcellona per arrivare all’inglese. I blaugrana si muovono e cercano di liberare lo spazio in rosa. Le ultime:

PAROLE – “Il Barcellona spinge Fati a partire per due motivi: perché trovi minutaggio e per fare spazio a Rashford. Il trasferimento di Fati è però complicato a causa dell’ingaggio. Forse Laporta dovrà chiedere a Mendes di spostarlo per facilitare la mossa per Rashford“.