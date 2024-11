Morata non gioca con la Spagna: panchina contro la Danimarca, buona notizia per Fonseca dopo il trauma cranico di una settimana fa

Nella formazione ufficiale della Spagna che affronterà tra poco la Danimarca in Nations League non c’è Morata.

L’attaccante del Milan, che una settimana fa ha rimediato un trauma cranico in allenamento e aveva saltato la sfida col Cagliari, parte inizialmente in panchina. Una buona notizia per Fonseca che non era rimasto contento della convocazione di Morata.

Danimarca (4-3-3): Schmeichel; Bah, Andersen, Vestergaard, Kristiansen; Hojbjerg, Norgaard Hjulmand; Gronbaek, Hoilund, Eriksen. Ct: Knudsen.

Spagna (4-2-3-1): David Raya; Pedro Porro, Vivian, Laporte, Cucurella; Zubimendi, Mikel Merino; Oyarzabal, Dani Olmo, Baena; Ayoze. Ct : De la Fuente.