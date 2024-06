Morata Milan, lo spagnolo torna in Italia? Arriva il suo ANNUNCIO sul futuro! Lo ha detto davvero. Le parole dell’attaccante

Impegnato con la Spagna all’Europeo, nonché prossimo sfidante dell’Italia, Alvaro Morata ha fatto parlare di sé per delle sue dichiarazioni che infiammavano il calciomercato Milan e in generale quello di parecchie squadre di Serie A, nelle quali manifestava la propria volontà di lasciare l’Atletico Madrid e di tornare in Italia. Intervistato da La 1, il centravanti dei Colchoneros è tornato a parlare. Queste le sue parole riprese dal Corriere dello Sport.

SPAGNA-ITALIA – «Mi sento pronto, ci stiamo allenando bene e con tanta voglia che arrivi questa partita. Io non vedo l’ora. Le critiche? Non sono critiche, ma espressioni di odio e rabbia. Le critiche, quelle serie, le accetto perché sono un professionista e questo fa parte del gioco. A volte le condivido, altre volte no, però mi servono per migliorare».

FUTURO – «Ci sono molte cose che hanno il loro peso e che sono importanti. E poi io voglio vincere un titolo con l’Atletico Madrid».