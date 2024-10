Morata Milan, il SINDACO di Corbella risponde allo spagnolo: «Reazione ESAGERATA, non abbiamo violato la PRIVACY». Le parole

Il sindaco di Corbella a Radio Rossonera ha risposto a Morata dopo il diverbio con lo spagnolo del Milan svelato via social in giornata.

LA RISPOSTA – «Non ho sentito Morata, se dovesse cambiare casa mi dispiacerebbe. Però mi è sembrata una reazione un po’ esagerata che mi ha fatto arrivare una marea di critiche. Lui è da diverso tempo a Corbetta, è molto disponibile. Le voci giravano, abbiamo fatto un post per dargli il benvenuto, io lo stimo anche come persona. Non abbiamo detto la via, non abbiamo violato la privacy. Ha fatto questa storia e mi è spiaciuto, inoltre ha ottenuto l’effetto opposto: ha fatto girare ancora di più questa notizia. Ripeto non abbiamo detto la via. Io mi sono arrabbiato, mi ha fatto passare come se avessi violato la privacy. Se vuole andare, giustamente che vada. Io lo aspetto, se viene siamo contenti».