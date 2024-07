Morata Milan, i rossoneri possono SPERARE! Attesa la risposta DEFINITIVA dello spagnolo: il punto sulla trattativa

Il nome di Alvaro Morata è balzato in cima alla lista del calciomercato Milan per l’attacco. I rossoneri negli ultimi giorni hanno intensificato i contatti con l’entourage del centravanti dell’Atletico Madrid, il quale vorrebbe tornare in Italia.

Il giornalista Orazio Accomando, intervenuto su X, fa il punto della situazione sulla trattativa, spiegando come i rossoneri sperino di poter chiudere a breve l’operazione. L’attaccante vuole dare una risposta solo al termine del suo Europeo con la Spagna. Mentre, per quanto riguarda l’altro grande obiettivo dei rossoneri per l’attacco, Joshua Zirkzee è sempre più vicino al Manchester United.