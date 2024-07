Morata Milan, il RETROSCENA dalla Spagna: Atletico Madrid SORPRESO da quel gesto dei rossoneri! Cos’è successo

Alvaro Morata da poche ore è ufficialmente un nuovo giocatore rossonero, primo acquisto chiuso dal mercato Milan di questa estate. I rossoneri lo hanno prelevato dall’Atletico Madrid pagando la clausola rescissoria. Arrivano però alcuni retroscena dalla Spagna, riferiti da Marca, secondo cui i Colchoneros sarebbero rimasti sorpresi dal modo di agire dei rossoneri.

Stando agli spagnoli, infatti, non sarebbe arrivata nessuna comunicazione da parte del diavolo circa le loro intenzioni di pagare la clausola, come invece si è soliti fare in queste situazioni. Così il club di Madrid sarebbe venuto a conoscenza dell’addio del proprio attaccante solo quando è stato lo stesso giocatore a comunicarglielo, al rientro dall’Europeo con la Spagna. Una situazione che starebbe facendo discutere, anche se dal fronte rossonero smentiscono questa versione.