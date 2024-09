Morata a DAZN: «FELICISSIMO per il GOL. Borsite? Dico che...»

Morata a DAZN. Le dichiarazioni del giocatore del Milan di commento alla sfida di San Siro contro il Lecce di Gotti

MORATA – «Borsite? Sai che anche io non so come si scrive ancora? Mi metto a disposizione della squadra, sono contento di essere qua. Un inizio complicato ma siamo sulla strada giusta. Per quanto riguarda il gol sono felicissimo: non pensavo fosse assist di Theo Hernandez perche non mi cerca mai! (ride, n.d.r.)».