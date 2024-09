Morata Milan, parole da vero LEADER: «In poche squadre ho visto QUESTA QUALITA’, per vincere serve…». Le dichiarazioni

Alvaro Morata, nuovo attaccante del Milan, ha parlato assieme a Paulo Fonseca in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Liverpool. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni da vero leader.

RETROSCENA COI COMPAGNI – «Sinceramente lo dico spesso ai miei compagni è tutto da capire tra di noi. Ho giocate in tante squadre diverse e ho visto poche volte questa qualità ma non basta. Dobbiamo crederci, prima andavamo un po’ altalenanti emotivamente. Dobbiamo avere le idee chiare. Non abbiamo vinto per caso contro il Venezia, dipende dalla settimana che abbiamo fatto. Dobbiamo alzare il livello e lo abbiamo capito altrimenti la gente non ci segue»