Morata Milan, le parole sulle pressioni: «Un privilegio non un peso!». Le ultimissime notizie sul mondo della squadra rossonera

Intervistato dal The Athletic, Alvaro Morata, punta del Milan, ha parlato così in vista della sfida col Real Madrid sulle pressioni con la maglia rossonera.

PRESSIONI – «È normale avere pressione giocando a San Siro, giocando in Champions League, e ogni volta che indossi una maglia come questa. Ogni partita porta con sé responsabilità. È più un privilegio che un peso. Molti giocatori darebbero qualsiasi cosa per giocare per queste squadre e io sono stato abbastanza fortunato da giocare per molte di loro al massimo livello. Sono molto felice di questo».