Morata Milan, elogio bellissimo di Fonseca per lo spagnolo: apprezzano i tifosi. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Fonseca ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo Monza–Milan, partita vinta dalla sua squadra per 0-1. Ecco l’intervista dell’allenatore dove ha anche elogiato l’attaccante spagnolo Alvaro Morata con delle parole bellissime.

MORATA – «Sono felicissimo di parlare di lui. Per me il migliore in campo è stato Morata, oggi è stato magnifico in tutti i momenti. I gol sono sicuro che arriveranno».