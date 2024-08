Morata si toglie qualche SASSOLINO: «Non me ne frega di fare 50 o 60 gol! Alcuni ne fanno milioni ma non vincono niente». Le sue parole

Nel corso della conferenza stampa di presentazione come nuovo giocatore del Milan, Alvaro Morata ha parlato anche degli obiettivi da raggiungere in questa sua nuova avventura. Le sue dichiarazioni.

COSA SI ASPETTA DAL MILAN – «Vincere. Fare 50 o 60 gol non me ne frega. Ci sono giocatori che fanno milioni di gol e non vincono niente. Bisogna vincere, godersi il percorso: siamo in un gioco di squadra, abbiamo grandi giocatori in squadra che ci daranno la possibilità di fare gol. Ieri sono entrato a Milanello, anche stamattina, ho visto cosa si respira e può solo andare meglio. La cosa che mi preoccupa non sono i gol, voglio portare a questa squadra la seconda stella. Sono gli ultimi anni della carriera ma sono i migliori».

