Morata Milan, parti al lavoro per la definizione del CONTRATTO: tutti i dettagli dell’accordo

Morata Milan, parti al lavoro per la definizione del CONTRATTO dell’attaccante: tutti i dettagli dell’accordo

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul futuro di Alvaro Morata, svelando come lo spagnolo sia ormai sempre più vicino a vestire la maglia numero nove del Milan.

C’è però da trovare un accordo sull’ingaggio: il Diavolo ha proposto un triennale da 4 milioni di euro a stagione, mentre l’attaccante in uscita dall’Atletico Madrid chiede un anno in più di contratto e un milione in più a stagione. Le parti non dovrebbero avere problemi a venirsi incontro.