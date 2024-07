Morata Milan: ecco il peso dell’OPERAZIONE a bilancio, tutti i COSTI per l’attaccante

Morata è ormai prossimo a diventare il nuovo attaccante del Milan. Ecco l’impatto a bilancio dell’operazione

Alvaro Morata già nella giornata di mercoledì potrebbe diventare il nuovo attaccante, il nuovo centravanti, il nuovo numero 9 del Milan.

Ma quanto inciderà l’operazione su i conti della società rossonera? La risposta va come sempre ricercata scorporando i numeri dell’operazione. Come riporta Calcio & Finanza I bonus, innanzitutto, non si calcolano nel costo annuo fino alla maturazione, di conseguenza i 4,5 milioni netti di sitpendio al lordo andrebbero ad impattare per circa 8,33 milioni di euro.

A questo, considerando la durata quadriennale del contratto, va aggiunto l’ammortamento su base annua dei 13 milioni di euro di costo cartellino ovvero circa 3,25 milioni di euro. In sostanza, sommando ingaggio lordo e ammortamenti, Morata costerà al Milan circa 11,58 milioni di euro a stagione.