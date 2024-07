Morata Milan, Padovan AVVERTE: «Bene prenderlo ma non basta, ecco cosa serve»

Intervenuto a Sky Sport Giancarlo Padovan ha detto la sua sul possibile arrivo di Morata al calciomercato Milan

Le parole di Giancarlo Padovan, intervenuto a Sky Sport sul possibile arrivo di Morata al calciomercato Milan:

LE PAROLE – «Non mi piace se prende solo Morata perchè Morata non è una prima punta. L’ha dimostrato sempre anche in questo Europeo, però non credo che il Milan farà solo lui. E’ una scelta che va bene ma serve anche un altro sia per l’età dello spagnolo e sia per il fatto che non è un uomo gol anche se nell’ultima stagione ha segnato 21 gol in tutte le competizioni. E’ un giocatore funzionale.»